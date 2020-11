Luís Maximiano e Gonçalo Inácio renovam com o Sporting

É oficiail! Luís Maximiano e Gonçalo Inácio renovaram com o Sporting até 2025 e viram os respetivos contratos revistos em alta mantendo a cláusula de rescisão nos 45 milhões de euros. Os dois jogadores revelaram-se "felizes" pelo passo que deram na sua carreira e agora só prometem "mais trabalho".Em declarações à Sporting TV, Luís Maximiano vê nesta renovação um claro sinal de confiança por parte da direção do clube leonino. "Representa um momento muito feliz para mim e para a minha família. São muitos anos cá pois cheguei muito novo e com um objetivo. Felizmente as coisas estão a acontecer como eu sonhei, e quero continuar para fazer mais e melhor daqui para a frente. Sinto que é o momento em que o clube diz que acredita em mim e no meu trabalho, e vou tentar corresponder dando o meu melhor", afirmou o guardião que ainda falou do futuro: "Podem esperar o mesmo de sempre, um Maximiano que vai trabalhar para ajudar a equipa a lutar sempre pelos seus objetivos".Já o central revelou que nem ele esperava uma evolução tão rápida. "É um enorme orgulho. Tenho trabalhado desde criança para chegar a este espaço e estou muito feliz por este momento. Há algum tempo não esperava nada disto e estou muito feliz mesmo, do coração. É um sonho imenso estar neste espaço. Eu não pensava jogar tão cedo mas tenho trabalhado para isso e o mister também parece mostrar confiança em mim", afirmou ao canal do clube onde ainda prometeu "ambição e trabalho".