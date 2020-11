Rúben Amorim está atento aos ponta de lança dos vários escalões etários do Sporting. O técnico leonino tem puxado por Paulo Agostinho, dos sub-23, e já chamou aos treinos da equipa principal o juvenil Youssef Chermiti, de 16 anos.









Com apenas Sporar e Luiz Phellype no plantel, o treinador leonino procura um ponta de lança no seio do clube. Paulo Agostinho tem sido presença regular nos treinos do plantel principal e, apesar dos 18 anos, alinha na equipa de sub-23, onde já realizou cinco partidas.

O treinador dos leões acredita que a chamada ao plantel principal funciona como um incentivo e uma forma de permitir a evolução mais rápida do jogador.





Rúben Amorim, que tem tido um olhar transversal sobre os jogadores do clube, viu qualidades no jovem Youssef Chermiti. Irmão do internacional tunisino Amine Chermiti, o jovem dos leões tem dupla nacionalidade e já foi chamado às seleções nacionais de sub-15 e sub-16. Foi também com Frederico Varandas que assinou o primeiro contrato profissional no Sporting ,em julho deste ano. O vínculo tem a duração de três temporadas.



Porro: "Pensamos jogo a jogo"

Pedro Porro está moralizado e confiante num triunfo do Sporting no sábado frente ao V. Guimarães. "Vamos para ganhar. Não temos de olhar para os outros, pensamos jogo a jogo, mas a equipa, com a confiança que está, pode fazer grandes coisas", disse à Sporting TV.