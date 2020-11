Nuno Mendes trava novo contrato com o Sporting

Nuno Mendes está sem pressa para renovar o contrato com o Sporting, apesar da insistência de Frederico Varandas, apurou oO lateral-esquerdo é um dos jogadores mais influentes e que mais cresceu no Sporting, desde que Rúben Amorim assumiu o comando da equipa. Nuno Mendes é forte a defender e rápido a partir para o ataque, qualidades a que se somam a excelente visão de jogo e a qualidade de passe. Revela ainda grande maturidade em campo.Varandas já percebeu que tem um diamante entre mãos. Foi rápido a agir e o jovem assinou um contrato como profissional à meia-noite do dia em que fez os 18 anos, ou seja, em junho. No entanto, apesar do vínculo de longa duração (cinco épocas), a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros parece agora ser baixa para evitar que um dos tubarões europeus possa vir buscar o defesa em janeiro. Os leões pretendem manter a duração do contrato, mas passar a cláusula para um valor a rondar os 100 milhões de euros.O líder leonino tem entre mãos a renovação do guarda-redes Maximiano e do central Eduardo Quaresma, jogadores também do empresário Miguel Pinho, mas o caso de Nuno Mendes terá de ser negociado à parte.