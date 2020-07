Arsenal atrasa renovação de Joelson no Sporting

Joelson Fernandes e os seus representantes estão a atrasar a renovação com o Sporting devido ao crescente interesse que o jogador de 17 anos tem suscitado no mercado internacional.Com contrato até 2022, o extremo tinha tudo acertado com os leões para prolongá-lo até 2025, tal como fizeram outros jovens da formação. Além da extensão do vínculo, os dirigentes leoninos querem aumentar a cláusula de rescisão dos atuais 45 milhões para um valor à volta dos 80 M €. Tal pretensão foi bloqueada pelo pai do futebolista (Eusébio Mango) e por Kia Joorabchian. O empresário iraniano recebeu uma abordagem concreta do Arsenal, que pondera avançar já na próxima janela de transferências para a contratação do jovem nascido na Guiné-Bissau. Mas o clube londrino não quer pagar mais do que 45 M €.Os representantes de Joelson não descartam a renovação do contrato, para rever o seu salário, e até aceitam um aumento da cláusula de rescisão que dê mais poder negocial aos leões perante os interessados (a lista inclui Barcelona, Juventus e Dortmund), mas com duas condições: não ir além dos 60 M € (valor estipulado para o avançado Tiago Tomás, de 18 anos) e facilitar a saída se surgir uma oferta a rondar os 45 M €.Joelson é um dos seis jovens da formação promovidos à equipa principal por Rúben Amorim. Tal como o extremo, o central Eduardo Quaresma, o lateral-esquerdo Nuno Mendes, o médio Matheus Nunes e o avançado Tiago Tomás já se estrearam. O central Gonçalo Inácio poderá ter a primeira oportunidade no próximo jogo dos leões, terça-feira (19h00), frente ao Vitória de Setúbal, em Alvalade.No regresso ao trabalho após a folga concedida na sexta-feira, o plantel do Sporting voltou a apresentar-se quase na máxima força - Luiz Phellype é o único lesionado. Acuña e Vietto continuam a recuperar o ritmo e deverão jogar alguns minutos com o V. Setúbal.O Sporting não investiu nem ajudou indiretamente o KSV Roeselare. O clube, afastado da II Liga belga por problemas financeiros, revelou que vai lançar um novo projeto desportivo com o apoio de três investidores, entre eles o Sporting, dado que os leões desmentem oficialmente.