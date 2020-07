Jogo do título entre FC Porto e Sporting trocado por miúdos

Uma mão cheia de jovens jogadores terá palavra decisiva no clássico de quarta-feira entre FC Porto e Sporting que pode consagrar os portistas como campeões nacionais: a jogar em casa, os dragões precisam de um ponto para conquistar o título, que até pode ser atribuído na véspera caso o Benfica não vença o V. Guimarães, na Luz.Na equipa da casa, Sérgio Conceição não pode contar com os castigados Uribe e Corona, que cumprem um jogo de castigo por acumulação de amarelos. A essas ausências há que juntar a de Sérgio Oliveira, que não joga mais esta época devido a uma lesão na face posterior da coxa direita.Para colmatar estas baixas, o treinador portista vai promover o regresso de Danilo Pereira aos titulares, ficando dois lugares por ocupar. Luis Díaz parte como favorito à titularidade no lado esquerdo do ataque, mas há dois jovens à espreita: Fábio Vieira pode jogar à direita, desviando Otávio para o miolo ao lado de Danilo; ou Vítor Ferreira pode entrar para o meio-campo, ficando Otávio à direita. O técnico portista até pode apostar nos dois miúdos, de 20 anos, em simultâneo, abdicando de Luis Díaz.Do outro lado da contenda estará um Sporting que apostou em grande nos miúdos da formação desde que Rúben Amorim chegou a Alvalade no início de março. O técnico leonino tem aproveitado a retoma da Liga após a paragem motivada pela Covid-19 para testar os jovens em ambiente competitivo, perspetivando já a próxima temporada.Face à ausência de Acuña, também ele suspenso por acumulação de amarelos, Nuno Mendes tem lugar assegurado no onze. Eduardo Quaresma também tem sido a aposta mais recorrente a jogar como central descaído para a direita e Matheus Nunes deverá reocupar o seu lugar no meio-campo ao lado de Wendel. Tiago Tomás ou Joelson são opções para entrar durante o jogo.O guarda-redes Diogo Costa tem 6 jogos na Taça de Portugal e 5 na Taça da Liga. Na Liga só jogou com o Boavista, após o castigo a Marchesín devido à festa fora de horas de Uribe.Aposta regular no início da época, Romário Baró perdeu espaço na equipa devido a uma lesão em setembro e outra em outubro. Ainda não jogou desde a retoma da Liga.Tomás Esteves e Fábio Silva são esperanças para o futuro, mas o lateral-direito tem a concorrência de Manafá e Corona e o avançado parte atrás de Soares, Marega e Zé Luís.Apesar de só ter jogado 80 minutos na Liga, Fábio Vieira já marcou dois golos. O jovem é o mais eficaz da equipa: precisa, em média, de 40 minutos para acertar nas redes contrárias, seguindo-se Zé Luís, com 157 minutos.Os adeptos do FC Porto lançaram um movimento nas redes sociais a pedir que Iker Casillas dispute um minuto esta época para receber a medalha de campeão. O espanhol está inscrito e pode jogar."Espero mais. Mas valeu pelo golaço, craque". Foi desta forma que Bruno Fernandes reagiu nas redes sociais a mais um golo de Jovane Cabral, que acabou por garantir o triunfo caseiro do Sporting frente ao Santa Clara. Mesmo a milhares de quilómetros de distância, o médio do Manchester United não perde ‘pitada’ do que acontece nos leões e vai apoiando os ex-colegas, exigindo o máximo de todos."Eu sei", afirmou Jovane, em resposta ao comentário de Bruno, colocando ainda um emoji de polícia, em tom de brincadeira, como que a dizer que irá obedecer ao antigo companheiro de equipa. A verdade é que Jovane, um produto valioso das escolas do Sporting, tem sido uma das principais figuras dos verde-e-brancos após a retoma, contabilizando cinco golos nos últimos cinco jogos. Esta veia goleadora do jovem de 22 anos já garantiu, por exemplo, seis pontos aos leões: marcou os golos solitários com que o Sporting bateu Santa Clara e Paços de Ferreira e ainda bisou na vitória (3-1) sobre o Belenenses SAD.Ainda assim, a produção de Jovane Cabral não se cinge apenas ao golo, mas também à forma como coloca o ataque dos leões a carburar.O Borussia Dortmund está a ponderar a compra de Joelson Fernandes, isto se Jadon Sancho for vendido. A jovem esperança dos leões, de 17 anos, tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.Desde que assumiu o comando técnico do Sporting, Rúben Amorim já promoveu as estreias na equipa principal de Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Tiago Tomás e Joelson. Gonçalo Inácio já foi convocado, mas não chegou a sair do banco.Entre os jogadores leoninos vindos da formação, só Maximiano e Gonzalo Plata já jogaram frente ao FC Porto (Jovane Cabral defrontou o Benfica na época passada). Nenhum dos jovens portistas defrontou o Sporting. Apenas Romário Baró e Vítor Ferreira já alinharam frente às águias, o primeiro na vitória na Luz por 2-0 e o segundo no triunfo no Dragão por 3-2.No dia de sábado, os titulares do Sporting na vitória (1-0) frente ao Santa Clara só fizeram treino de recuperação, pelo que Rúben Amorim chamou outros 11 jogadores da formação.