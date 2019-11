Renzo Saravia de saída do FC Porto em janeiro

O defesa-direito argentino Renzo Saravia está de saída do FC Porto na reabertura do mercado em janeiro, apurou oEsta decisão já tinha sido tomada por Sérgio Conceição, mas pode ter sido precipitada com a presença do jogador na polémica festa de Uribe, que terminou já de madrugada e levou ainda ao afastamento de Marchesín e Luis Díaz do jogo com o Boavista.Do quarteto envolvido na festa do 30º aniversário da mulher de Uribe, Saravia é o elo mais fraco, pois é o único que não é titular para Sérgio Conceição.O lateral-direito de 26 anos chegou esta época do Racing a troco de 5,5 milhões de euros, mas nunca se afirmou na equipa azul-e-branca.Uma péssima exibição frente ao Krasnodar (derrota dos dragões por 3-2) relegou o jogador para fora das opções de Sérgio Conceição.Foi substituído aos 38’ quando a equipa perdia por 0-3. Com o desaire diante dos russos, os portistas falharam a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Voltou a alinhar num jogo da Taça de Portugal, com o Coimbrões (vitória por 5-0).Em aberto está a possibilidade de uma saída definitiva ou de um empréstimo, de forma a amortizar os custos.Sérgio Conceição ministrou esta quinta-feira o treino do FC Porto, que ficou marcado por 14 ausências devido a lesões e aos trabalhos das seleções. As três baixas clínicas são Pepe, Sérgio Oliveira e Romário Baró. Os dragões voltam a jogar no dia 24 com o V. Setúbal (Taça de Portugal).Pinto da Costa assumiu o processo de renovação de Tomás Esteves, jovem de 17 anos. O lateral-direito tem contrato válido até junho de 2021 e uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros, pelo que o novo contrato visa blindar o jogador com valores mais elevados.Saravia alinhou em apenas dois jogos pelo FC Porto, num total de 128 minutos. Ou seja, cada minuto em campo, custou ao FC Porto 42,9 mil euros até agora.Saravia não conta para Sérgio Conceição, que tem adaptado vários jogadores a defesa direito, casos de Corona e até o defesa central Mbemba.