Lesão de Corona gera alarme no FC Porto

A lesão contraída por Corona no jogo com o Rio Ave está a gerar preocupação no FC Porto, que defronta na quinta-feira o Feyenoord, na Holanda, para a Liga Europa, apurou o Correio da Manhã.

O mexicano teve de ser substituído devido a um espasmo muscular e esta segunda-feira acabou por ser poupado no treino, fazendo exames complementares para aferir o grau de gravidade da mazela.

A preocupação de Sérgio Conceição prende-se com o facto de o mexicano permitir dar profundidade ao lado direito. Tem jogado a defesa, mas sobe bem no terreno e cria desequilíbrio no ataque. Além disso acrescenta velocidade, capacidade técnica e acima de tudo consegue cruzamentos tensos e perigosos.

Corona acabou por ganhar o lugar de lateral-direito ao reforço Saravia que perdeu espaço na equipa após a derrota (2-3) com o Krasnodar para a Champions. O argentino custou 5,5 milhões de euros, tem contrato até 2023, mas já foi encostado pelo Sérgio Conceição. Por isso, as alternativas passam por Manafá (substituiu Corona no jogo frente ao Rio Ave, que os portistas venceram, por 1-0) e pelo jovem Tomás Esteves, de apenas 17 anos.

Também Sérgio Oliveira (fez ginásio e treino condicionado) e Romário Baró (tratamento) continuam entregues ao departamento médico dos dragões.



Alex Telles: "Fomos gigantes"

O lateral brasileiro Alex Telles, que atirou duas bolas à trave, realçou o trabalho de equipa no jogo com o Rio Ave.



"Jogo muito complicado, mas fomos gigantes. Trabalhámos em equipa e saímos com a vitória. Seguimos juntos", publicou o defesa-esquerdo nas redes sociais.



Esta segunda-feira também Matheus Uribe esteve em destaque no treino ao receber o prémio de MVP (jogador mais valioso) no jogo com o Rio Ave (1-0). "Obrigado pelo reconhecimento, mas este prémio deve-se ao trabalho de toda a equipa", disse.