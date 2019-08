Goleada traz tranquilidade ao FC Porto

"Vamos à Luz buscar os três pontos"

Sérgio Conceição reconheceu que os dragões viveram uma semana "anormal" devido às duas derrotas consecutivas, mas mostrou-se confiante para o clássico com o Benfica da próxima semana: "Vamos à Luz buscar a vitória, os três pontos."



Sobre o jogo, realçou a postura dos seus atletas e a pressão colocada sobre o adversário desde o primeiro minuto.



"Praticámos um futebol bom, com muita qualidade, mas isso é o normal no FC Porto", disse o técnico, lembrando que Marega não fez a pré-época e Uribe só treina há uma semana, para justificar a gestão feita na 2ª parte: "Gerimos o resultado, mas quando foi preciso acelerar, marcámos mais dois golos."

Uma noite de sonho de Zé Luís, com um hat-trick, permitiu ao FC Porto regressar às vitórias com uma goleada sobre o V. Setúbal, por 4-0, e afastar o cenário de crise que pairava sobre a equipa após a eliminação da Liga dos Campeões e a derrota com o modesto Gil Vicente no arranque da Liga.Sérgio Conceição encostou o reforço Saravia (ficou na bancada), adaptou Corona a defesa-direito e deu a titularidade a Romário Baró e a Uribe.O FC Porto entrou forte e foi Zé Luís quem personificou essa vontade. A pressão alta podia ter dado frutos logo no primeiro minuto, quando Luis Díaz foi empurrado por Bruno Pires dentro da área. O juiz nada assinalou.A insistência portista chegou também por Alex Telles, com um portentoso livre a bater com estrondo no poste. Na recarga, Mano trava o remate de Marcano em cima da linha de golo.Adivinhava-se o golo e este chegou por Zé Luís (11’). Uma bomba à entrada da área sem hipóteses para Makaridze. A passividade dos sadinos foi gritante e o castigo foi máximo.A ganhar, os dragões não tiraram o pé do acelerador. Era preciso agradar aos sócios e fazer esquecer as duas derrotas consecutivas (Krasnodar e Gil Vicente). Zé Luís, sempre ele, fez o 2-0, ao voar para a bola e cabecear para o fundo das redes.Os sadinos incomodaram pouco, mas com perigo. Valeu nessa altura o guarda-redes Marchesín, que negou um golo cantado a Hachadi.Na segunda metade, continuou o festival Zé Luís. Novo cabeceamento, desta feita num canto de Alex Telles, e estava feito o hat-trick. É também Zé Luís que inicia a jogada do 4-0. Um golo de Luis Díaz, após passe de Marega.O FC Porto deu um pontapé na crise e conseguiu um moralizador triunfo antes da deslocação ao Estádio da Luz, onde vai tentar reduzir a desvantagem de três pontos para o Benfica.