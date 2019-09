Já são conhecidos os árbitros dos jogos de Benfica e FC Porto

A Liga Portugal divulgou os árbitros para os três jogos deste sábado.Assim, no Belenenses SAD-Benfica (19h00) vai estar Fábio Veríssimo, que terá Carlos Xistra como vídeo-árbitro. Já o FC Porto-V. Setúbal (21h30) vai ser dirigido por Manuel Mota, com Vasco Santos no VAR.Antes, no Moreirense-Gil Vicente (16h30), o árbitro será Manuel Oliveira e o VAR ficará a cargo de Vítor Ferreira.