Belenenses SAD 0 - 0 Benfica

00' - Começa o dérbi lisboeta no Estádio do Jamor.



A chegada do autocarro do Benfica ao Estádio do Jamor sob aplausos e cânticos dos adeptos encarnados.







O Benfica defronta esta sexta-feira o Belenenses SAD, no Jamor, num jogo a contar para a 2ª jornada da Liga. O Belenenses SAD é a única equipa da Liga que não perdeu frente ao Benfica desde que Bruno Lage é o treinador dos encarnados.



O dérbi com o Belenenses SAD antecede o clássico com o FC Porto na Luz e a visita a Braga.



Onze do Benfica: Vlachpdimos; Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Florentino, Samaris, Pizzi e Rafa; Raul de Tomas e Seferovic.



Onze do Belenenses SAD: Koffi; Calila, Gonçalo Santos, Kau e Varela; Nuno Coelho e André Santos; Matija, Lucca e Licá; Kikas