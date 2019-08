Bruno Fernandes: “Queremos voltar às vitórias"

Com o Sporting a atravessar uma crise de resultados, Bruno Fernandes foi o rosto escolhido pelos responsáveis do clube para pedir apoio aos sócios no jogo de domingo (21h00) frente ao Sp. Braga, em Alvalade.O capitão promete que o plantel vai lutar para redimir-se das recentes exibições. "Queremos alterar o rumo dos últimos jogos. Queremos voltar às vitórias. Estamos focados em regressar mais fortes que nunca! Contamos contigo", lê-se na mensagem enviada por e-mail aos associados.Depois da goleada sofrida frente ao Benfica na Supertaça (5-0) e do empate na Madeira, contra o Marítimo (1-1), referente à 1ª jornada da Liga, os adeptos têm sido bastante críticos nas redes sociais.No entanto, o camisola 8 tem sido um dos poucos jogadores que tem escapado a esse escrutínio. Como é sabido, Bruno Fernandes tem o futuro incerto, mas, por agora, a missão passa por liderar a equipa ao regresso aos triunfos, naquela que será a primeira partida oficial do Sporting em casa na presente temporada.Os leões, recorde-se, não vencem um jogo nos 90 minutos (pré-época incluída) desde 5 de maio, ou seja há mais de três meses, altura em que a equipa de Keizer goleou o Belenenses no Jamor por 8-1. Depois disso, os verdes-e-brancos conquistaram a Taça de Portugal ao FC Porto, mas só triunfaram nos penáltis.Wendel, médio do Sporting, visitou esta sexta-feira o Centro de Reabilitação de Alcoitão, onde entregou à instituição um donativo de valor igual ao da multa que lhe foi aplicada, quando foi apanhado a conduzir sem carta. "Começo a ver a vida de outra maneira. Ao ver pessoas neste estado, pensa-se em ter mais cuidado e evitar andar depressa de carro ou de mota", afirmou.O médio, entretanto, foi convocado para os particulares da seleção olímpica do Brasil, frente à Colômbia e Chile, ambos em setembro.