Bruno Lage lamenta eliminação do FC Porto

A eliminação do FC Porto beneficia o Benfica na Liga dos Campeões. Uma das vantagens para as águias é evitar defrontar clubes como Real Madrid, Tottenham e Atlético de Madrid, na fase de Grupos. Bruno Lage desvaloriza."Quais são as equipas fáceis?", questiona, e revela insatisfação pelo desaire dos dragões. "Não podemos esquecer-nos do percurso do FC Porto nos últimos 20 anos na Champions, foi a equipa que mais pontos conquistou para que Portugal ainda consiga que o vencedor do campeonato entre de forma direta."Há também outra consequência para o futebol português. "Vamos olhar para determinados jogadores e eles vão preferir um terceiro, quarto ou quinto classificado das ligas inglesa, espanhola, francesa ou italiana."A nível interno, o Benfica defronta este sábado o Belenenses (19h00) , na 2º jornada da Liga e não se pode queixar de falta de apoio. O estádio vai estar cheio de adeptos do Benfica. "É sinal que eles divertem-se ao máximo a ver-nos jogar."As goleadas por 5-0 ao Sporting ( Supertaça) e ao Paços de Ferreira (1ª jornada da Liga) deixaram os adeptos eufóricos para a nova época. O dérbi com o Belenenses antecede o clássico com o FC Porto na Luz e a visita a Braga."99 por cento da minha atenção é para como posso vencer o próximo jogo. Tem sido a nossa postura, sair de um jogo e entrar apenas no jogo seguinte."O discurso não muda e o foco mantém-se no Belenenses, que foi a única equipa que tirou pontos ao Benfica desde que Lage assumiu o comando técnico das águias. "Jogo de enorme dificuldade pelo valor dos jogadores, a qualidade de jogo e do treinador." Destaca também a "riqueza tática evidenciada a atacar e a defender" do Belenenses frente ao Portimonense ( 0-0), na jornada inaugural da Liga."O Benfica não é imbatível, nenhuma equipa é. É uma equipa muito forte, que respeitamos muito, mas não é imbatível", disse esta sexta-feira Silas no lançamento do jogo de hoje com os encarnados.O treinador do Belenenses, numa análise ao adversário que ganhou os dois jogos oficiais realizados nesta época por 5-0 (Sporting e Paços de Ferreira), disse que este Benfica "ainda não está tão forte como no ano passado. É prematuro fazer essa comparação, mas é claro que vai estar muito forte", anteviu.Silas desvalorizou o facto de ter sido, no campeonato da época passada, o único treinador que conseguiu não perder com o Benfica de Bruno Lage (2-2 no Estádio da Luz). "Não acho que seja relevante, nem importante ser o único treinador que ‘roubou’ pontos ao Bruno Lage e ao Benfica. No futebol ninguém vive no passado. Vivemos o presente e há de haver alguma vez que ganho ao Benfica e ao Bruno Lage e o contrário também poderá acontecer."O treinador reforçou a sua ideia, dizendo que os jogos do passado "não dizem muito". Relembrou depois que a equipa do Belenenses tem agora um plantel com muitos jogadores novos.Bruno Lage vai ser distinguido com a Medalha da Cidade de Setúbal no próximo dia 15 de setembro. Esta sexta-feira, o técnico, que é natural daquela cidade, disse tratar-se de uma "honra enorme". "Quando se está num lugar como este, é normal sermos reconhecidos quando fazemos um bom trabalho", disse.O treinador esclareceu que Conti está lesionado e não está no mercado, aproveitando para avisar o balneário. "Qual é o jogador e o empresário que está dois meses à espera de jogar? Quem passa seis meses sem jogar está em dezembro a bater à porta para sair. Querem tudo à pressa e o treinador tem de gerir 25 homens."Os defesas Germán Conti e Ebuehi, e os médios Gabriel, Gedson Fernandes e David Tavares não são opções para o treinador Bruno Lage no dérbi deste sábado com o Belenenses."Não faço qualquer comentário", disse Bruno Lage quando confrontado sobre a possibilidade de o avançado Cádiz estar de saída para o Belenenses, por empréstimo.