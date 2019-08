Tomás Tavares renova contrato com o Benfica até 2024

O defesa Tomás Tavares renovou contrato com o Benfica por três temporadas, até 2024, poucos dias depois de ter sido promovido ao plantel principal, anunciaram esta quinta-feira os campeões nacionais de futebol.O lateral direito, de 18 anos, que já tinha prolongado o vínculo em maio, até 2021, está a iniciar a 10.ª temporada ao serviço do conjunto da Luz, ao qual chegou em 2010, com nove anos, tendo percorrido todos os escalões de formação das 'águias'."É uma responsabilidade acrescida saber que o clube aposta e confia em mim para renovar. Fico muito feliz por fazer parte desta casa há 10 anos", afirmou Tomás Tavares à BTV.A renovação de contrato surge poucos dias depois de o jovem ter sido promovido ao plantel principal do Benfica de forma efetiva, tendo já integrado os trabalhos às ordens do técnico Bruno Lage."Fiquei muito feliz. Trabalho há muito tempo para chegar a este patamar. Foi com muito orgulho que recebi a notícia [da promoção à primeira equipa]. Vou continuar a trabalhar e preparar-me o melhor possível para, quando a oportunidade chegar, conseguir agarrá-la", referiu.Tomás Tavares, que representou Portugal no Europeu de sub-19, passou a integrar o plantel orientado por Bruno Lage, depois de em 2018/19 ter alternado entre os juniores, equipa B e de sub-23.Na formação orientada por Bruno Lage, Tomás Tavares vai ter a concorrência de André Almeida e Tyronne Ebuehi no lado direito da defesa, sendo que João Ferreira é outra das opções à disposição de Bruno Lage.Perante a indisponibilidade física de André Almeida, que tem sido o 'dono' do lugar nas últimas épocas, e a falta de ritmo de Ebuehi, o técnico utilizou o canhoto Nuno Tavares na lateral direita nos dois primeiros jogos oficiais da temporada, frente a Sporting e Paços de Ferreira.