Baliza do FC Porto entregue a Marchesín

Agustín Marchesín foi convocado para o jogo de quarta-feira(18h00, Sport TV1) do FC Porto diante do Krasnodar, apenas quatro dias depois de ter chegado a Portugal. O guarda-redes argentino, ex-América (México), deve ser titular na Rússia, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.O jogador de 31 anos chegou a Portugal com ritmo competitivo (já tinha feito dois jogos pelo anterior clube na Liga mexicana) e, por isso, deve mesmo ter lugar no onze portista, diante dos russos. A experiência do internacional argentino, bem como o facto de a baliza ser um lugar específico que não necessita, nesta fase inicial, de tantas rotinas com o resto da equipa, devem levar Sérgio Conceição a apostar em Marchesín.Além do guardião argentino, o técnico chamou Vaná (28 anos) e o jovem Mbaye (21) para a baliza. A equipa viajou ontem para a Rússia. Hoje, fará o habitual treino de adaptação à relva e à iluminação do moderno estádio do Krasnodar (construído para o Mundial da Rússia, de 2018 ) e onde deverão estar cerca de 30 mil pessoas.Além do guarda-redes, Sérgio Conceição não deve mexer no onze para o jogo com o 3º classificado da última Liga russa, por comparação com aquele que defrontou o Mónaco no Dragão (derrota por 1-0). Manafá, no lado direito da defesa, e Romário Baró, médio direito, devem ser apostas.O FC Porto confirmou ontem a contratação de Matheus Uribe, ex-América, que assinou até 2023. "Estou muito feliz por chegar ao FC Porto, muito agradecido por esta oportunidade", disse o médio ao site do clube . O colombiano herda a camisola 16, que era do mexicano Herrera.O FC Porto partiu esta segunda-feira para a Rússia e contou com o apoio de dezenas de adeptos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que fizeram questão de motivar o plantel de Sérgio Conceição para o importante jogo de amanhã. O jovem Fábio Silva (17 anos) foi um dos mais solicitados. Na comitiva seguiu Marega, que tem uma semana de treinos. Os reforços Marchesín, Saravia, Marcano, Díaz, Nakajima e Zé Luís também viajaram para a Rússia.O alemão Tobias Stieler vai arbitrar a visita do FC Porto ao terreno do Krasnodar, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions. Será a primeira vez que o árbitro alemão, de 38 anos, dirige um jogo dos dragões.Os gregos do Olympiacos, do técnico português Pedro Martins, ou os turcos do Basaksehir são os possíveis adversários do FC Porto no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, caso os dragões afastem o Krasnodar.