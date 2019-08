Besiktas e Galatasaray lutam pela contratação de Aboubakar

O camaronês Vincent Aboubakar é um dos jogadores do FC Porto que ainda não tem confirmada a presença no plantel para 2019/2020. O avançado, de 27 anos, não tem sido opção de Sérgio Conceição nos jogos de pré-época e a possibilidade de sair para a Turquia ganha força, apurou oAboubakar, que está totalmente recuperado de uma grave lesão contraída na época passada no joelho esquerdo, tem forte concorrência no ataque com Tiquinho Soares, Zé Luís, Fábio Silva e Marega. Aboubakar tem sido insistentemente dado como possível reforço do Besiktas (clube no qual jogou emprestado pelos dragões na época 2016/2017) mas também é alvo do Galatasaray.A condição física do jogador (está recuperado mas necessita de ritmo competitivo) poderá ser fundamental para a decisão final sobre o futuro próximo. O técnico Sérgio Conceição tem apostado em Soares, no jovem Fábio Silva (17 anos) e no reforço Zé Luís, sendo que Moussa Marega só regressou aos treinos, após as férias, no último domingo (jogo de apresentação com o Mónaco no Dragão).O avançado do FC Porto tem contrato até junho de 2021 e uma cláusula de rescisão fixada nos 50 milhões de euros. A venda em definitivo é a opção que mais agrada à SAD portista, que, contudo, não descarta um empréstimo.Aboubakar chegou ao FC Porto na temporada 2014/2015 (jogou uma época cedido ao Besiktas) proveniente dos franceses do Lorient. Realizou 116 jogos e marcou 56 golos de dragão ao peito.Na pré-temporada, o internacional camaronês esteve em sete jogos e jogou um total de 142 minutos (marcou um golo).Mateus Uribe vai auferir no FC Porto um salário na ordem dos 2 milhões de euros, que será dos mais altos do plantel. O médio colombiano de 28 anos chegou do América do México e o seu passe custa 11 milhões."Feliz e emocionado por esta oportunidade! Vou dar tudo por estas cores. Obrigado pela receção e por tanto carinho", escreveu este sábado o guarda-redes Marchesín nas redes sociais.Com a contratação de Uribe, o FC Porto já gastou nesta época cerca de 62 milhões de euros em reforços. Nesta verba está incluído o pagamento do valor correspondente à compra obrigatória de Loum, jogador que chegou ao Dragão em janeiro deste ano.O FC Porto já enviou à UEFA a lista de 30 nomes habilitados a jogar na Liga dos Campeões. Pode inscrever ainda mais dois jogadores até à véspera do jogo com o Krasnodar, que se realiza na próxima quarta-feira e é referente à 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da competição.O Krasnodar empatou ontem com o Zenit (1-1), na quarta jornada da Liga russa. Soma agora duas vitórias, um empate e uma derrota. Tonny Vilhena (36’) e Dzyuba (93’) marcaram para o Krasnodar e o Zenit, respetivamente. Foi o último jogo da equipa russa antes de defrontar o FC Porto no jogo da 3º pré-eliminatória da Champions.