Marchesín chega ao FC Porto para substituir Casillas

Preto no branco. Ou será antes, branco no azul. O argentino Agustín Marchesín, de 31 anos, já é oficialmente jogador do FC Porto.O sucessor de Iker Casillas na baliza dos dragões fez exames médicos esta sexta-feira de manhã, assinou contrato válido por quatro temporadas pouco depois e na parte da tarde já integrou o treino da equipa, às ordens de Sérgio Conceição.Fica assim fechado um dossiê que estava a criar embaraços no Dragão, depois das contratações falhadas de Buffon, Kevin Trapp, Tomás Koubek, Dominik Greif e Gerónimo Ruli, nomes que integraram em diversos momentos a lista de guardiões desejados.O passe de Marchesín, que representava o América do México, implicou um investimento de 7,6 milhões de euros.O nome do guarda-redes vai ser agora enviado à UEFA como um dos dois jogadores adicionais que podem ser acrescentados à lista de inscritos na Champions, acrescentos a enviar até à véspera do jogo com o Krasnodar (na quarta-feira), referente à 3ª pré-eliminatória.Marchesín é o sexto reforço do FC Porto para a nova época, depois de Saravia (defesa-direito), Marcano (central), Luis Díaz e Nakajima (extremos) e Zé Luís (ponta de lança). Como curiosidade está o facto de nenhum deles ser português.O FC Porto é o quinto clube na carreira no guarda-redes argentino. Natural de San Cayetano, iniciou a carreira profissional no Huracán de Tres Arroyos (Argentina), seguiram-se o Lanús (Argentina), Santos Laguna (México) e finalmente o América (México), de onde chega."Quero triunfar no FC Porto e com o FC Porto. Estou muito feliz por ter esta oportunidade. Venho com muita ambição", disse esta sexta-feira Marchesín.O FC Porto anunciou a contratação do avançado argentino Rodrigo Auzmendi (18 anos), que chega do Club Plaza Colonia de Deportes para a equipa de juniores.O FC Porto inscreveu todos os jogadores (30) a trabalhar com Sérgio Conceição para a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Krasnodar (quarta-feira).Uribe será o reforço seguinte do FC Porto. O acordo com o clube (América do México, o mesmo de Marchesín) está feito, por um valor a rondar os 11 milhões de euros, tal como ojá havia noticiado.O médio de 28 anos chegará ao Dragão a tempo de jogar a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.