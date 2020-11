Jorge Jesus: "Esperava ganhar todos os jogos"

"Esperava que a equipa tivesse o rendimento que está a ter e esperava, como é normal, ganhar todos os jogos". Foi assim que Jorge Jesus reagiu este domingo ao atual momento do Benfica. Os encarnados têm cinco pontos de vantagem sobre o FC Porto e caso vençam esta segunda-feira (21h00), no Bessa, o Boavista podem aumentar essa diferença para oito pontos.Em oito jogos, o Benfica tem apenas uma derrota [1-2 frente ao PAOK, que afastou os encarnados da Champions] e, na Liga, segue 100% vitorioso. Ainda assim, Jorge Jesus relembrou que o campeonato português está no início: "Nem sempre as três equipas grandes começam bem. O facto de não começar bem não quer dizer que não acabe melhor. Estamos na sexta jornada, faltam muitos pontos. Não valorizo muito o facto de os nossos rivais poderem perder mais pontos, porque é um campeonato grande e todos vão ter momentos melhores ou piores".Sobre a prestação dos rivais na luta pelo título, o técnico garantiu que "nada" o surpreende. "Os três grandes são sempre candidatos a vencedor. É histórico. O campeonato que o Sporting fez até agora está dentro do normal, tal como o Benfica. A única anormalidade é o que está a acontecer ao FC Porto, mas a qualquer momento pode recuperar. É algo que também pode acontecer ao Sporting ou ao Benfica durante a época", frisou o treinador dos encarnados.Quanto ao adversário desta segunda-feira, Jorge Jesus espera um Boavista "carismático" e antevê dificuldades no Bessa. "É um clube com tradição no futebol português. Tem mais valor do que aquilo que a classificação reflete [ocupa o 17º lugar], mas isso são momentos. Vamos encontrar uma equipa complicada, com jogadores muito conhecidos. Será um jogo muito difícil, como normalmente é no Bessa. Este não vai fugir à regra", considerou o técnico."Vamos defrontar um adversário com capacidade e qualidade, que venceu todos os jogos. Criámos sempre condições para ganhar e não o fizemos, mas vamos dar tudo para levar os três pontos", afirmou Vasco Seabra, treinador do Boavista, que esta segunda-feira recebe o Benfica."Se tiver de criticar [os árbitros], vai ser nos nossos jogos, em que o Benfica está inserido. Os jogos dos meus adversários não são temas para mim", disse Jorge Jesus, quando questionado sobre a arbitragem no jogo entre P. Ferreira e FC Porto, que os dragões perderam por 2-3.O Boavista ainda não venceu nenhum jogo esta temporada. Em cinco partidas realizadas no campeonato, os axadrezados perderem dois e empataram três. Estão no penúltimo lugar da tabela (17º), com 3 pontos, acima de Farense, com 2, que também ainda não conheceu o sabor da vitória em 2020/21.Os boavisteiros perderam os dois jogos em casa para a Liga. Foram goleados pelo campeão nacional FC Porto (0-5) e perderam com o V. Guimarães (0-1).A formação nortenha tem uma das piores diferenças (-6) entre golos marcados e sofridos no campeonato (marcaram seis e sofreram 12). Já o Benfica está no extremo oposto, com um balanço positivo de 12 golos: marcou 15 e sofreu três.O Rangers, que visita o Benfica na quinta-feira, em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga Europa, venceu ontem o Kilmarnock, por 1-0, e reforçou a liderança na Liga escocesa. Benfica e Rangers têm os mesmos seis pontos, enquanto o Standard Liège e o Lech Poznan ainda não pontuaram.