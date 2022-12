Amorim prometeu e cumpriu. Apresentou a melhor equipa possível do Sporting e acabou por golear o Farense (II Liga), por 6-0, na estreia na Taça da Liga.



E notou-se a mão do treinador, que teve mais tempo para trabalhar os jogadores face à paragem para o Mundial. A começar pela postura da equipa, com os leões a entrarem com tudo no jogo.









Ver comentários