Sporting pressiona Bruno Fernandes para jogar com Benfica

Frederico Varandas acredita que pode contar com Bruno Fernandes no dérbi com o Benfica na sexta-feira, pois ainda não chegou uma proposta oficial do Manchester United a Alvalade para levar o jogador, apurou oAs negociações ainda decorrem e estão bem encaminhadas. As linhas mestras do contrato já foram aceites pelos dois clubes, mas ainda há pormenores por resolver, nomeadamente o jogador envolvido, que pode ser Marcos Rojo. O argentino transferiu-se precisamente do Sporting para o Man. United em 2014/15 a troco de 20 milhões de euros. O regresso até é bem visto pelo jogador, mas o elevado salário está a causar divergências.Além do argentino ou de outros jogadores a ceder, o Man. United vai ainda pagar 60 milhões de euros, mais 10 milhões por objetivos. O contrato terá a duração de cinco temporadas.As condições agradam a Varandas, que sempre se mostrou intransigente em vender a pérola de Alvalade por menos de 70 milhões. Contudo, a proximidade do dérbi fez o presidente leonino abrandar o negócio. Osabe que neste momento os leões aguardam a proposta oficial do United com as premissas acordadas com os empresários Miguel Pinho e Jorge Mendes.Frederico Varandas acredita que poderá contar com o capitão no dérbi. O jogador já demonstrou vontade de ajudar a equipa nesta partida, mas a decisão de jogar ou não depende dos ingleses. E a proposta pode chegar precisamente condicionada com a libertação do internacional português antes desse jogo. Será uma partida intensa e exigente, jogada nos limites, o que poderá causar o receio por uma eventual lesão. Certo é que em Alvalade tudo fazem para contar com Bruno Fernandes.Rafael Camacho deverá ser o eleito para substituir Vietto no dérbi com o Benfica na sexta-feira. O jovem, de 19 anos, rendeu o argentino quando este se lesionou no perónio da perna direita frente aos sadinos (triunfo por 3-1). Vietto fez esta segunda-feira exames complementares.O Sporting está atento à vontade de José Fonte, defesa-central do Lille, em voltar para Portugal no final desta temporada. Os leões admitem avançar com uma proposta para contratar o internacional português de 36 anos. Essa contratação teria sempre a ver com a decisão de manter ou não Mathieu.O guarda-redes Renan Ribeiro realizou esta segunda-feira treino condicionado no relvado. O brasileiro ainda não deve ser opção para o dérbi. Os leões voltam a treinar hoje pelas 10h00.O guarda-redes Anthony Walker, de 18 anos, e o defesa Eduardo Quaresma, de 17 anos, treinaram esta segunda-feira com a equipa principal dos leões a pedido de do técnico Jorge Silas.