Sporting procura revalidação frente a Benfica com baixas de peso

O Sporting, detentor do troféu, e um desfalcado Benfica disputam este sábado, em Leiria, a 15.ª edição da Taça da Liga em futebol, com os 'leões' a partirem como favoritos, apesar da inconsistência vivida nas últimas semanas.

O momento vivido por ambos não é o melhor, mas, ainda assim, e tendo em conta o último confronto entre os dois rivais, para 13.ª jornada da I Liga, em 03 de dezembro de 2021, que resultou num triunfo esclarecedor da equipa campeã nacional em pleno Estádio da Luz (3-1), Rúben Amorim e os seus pupilos terão mais argumentos para conquistar o 'caneco', no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

Nos últimos três jogos do campeonato, o Sporting apenas venceu um, diante do Vizela (2-0), tendo fracassado perante o Santa Clara (3-2), equipa que derrotou na quarta-feira, por 2-1, para garantir lugar nesta final, e Sporting de Braga (2-1), no Estádio José Alvalade.

Já o rival 'encarnado' ainda não perdeu em 2022, mas cedeu um empate caseiro ante o Moreirense (1-1) e para eliminar o Boavista nas meias-finais da Taça da Liga teve de recorrer ao desempate por grandes penalidades, após um empate a um golo no final do tempo regulamentar, no qual os 'axadrezados' obtiveram mais remates à baliza.

As 'águias', treinadas por Nelson Veríssimo, ainda procuram o melhor sistema, que tem variado entre o '4-3-3' e o '4-4-2', e têm três baixas de peso para a final: o defesa argentino Nicolás Otamendi, o avançado uruguaio Darwin Núñez, ambos ao serviço das seleções, e ainda Rafa, a recuperar da infeção provocada pelo coronavírus.

O suíço Haris Seferovic, lesionado, também deixa os 'encarnados' com menos opções para a frente de ataque.

Se o Benfica não pode contar com três titularíssimos, o Sporting também não terá o capitão Sebastián Coates no eixo defensivo, também por estar ao serviço da seleção, e o lateral Pedro Porro, que regressou aos treinos nos últimos dias, deverá precisar de adquirir ritmo antes de ser lançado de início.

O duelo entre 'águias', que ganharam sete vezes a Taça da Liga, e 'leões', vencedores em três ocasiões, disputam a 15.ª edição do troféu a partir das 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com arbitragem de Manuel Mota.