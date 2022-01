Frederico Varandas, presidente do Sporting, convidou Jorge Jesus para regressar a Alvalade, uma semana antes de Rúben Amorim ser oficializado. Uma decisão que deixou o diretor-desportivo, Hugo Viana, profundamente irritado, apurou o Mais Sport.As escutas do processo ‘Cartão Vermelho’ intercetaram uma conversa entre Jesus e Bruno Macedo (um dos arguidos no processo) em que o treinador falava do convite de Varandas, numa altura em que ainda treinava os brasileiros do Flamengo.