Sporting sem ideias falha no Minho e empata frente ao Moreirense

Um Sporting sem ideias e sem classe e com queixas da arbitragem foi incapaz de sair de Moreira de Cónegos com mais do que um ponto.As mudanças de Rúben Amorim, ao contrário dos jogos anteriores, não surtiram efeito. A equipa nunca conseguiu assumir o jogo no primeiro tempo, permitindo ao Moreirense, em largos períodos, jogar no seu meio campo, muito por culpa da ação dos médios Filipe e Alex Soares e Mané. Battaglia e o jovem Matheus Nunes (o único miúdo lançado por Amorim que foi aposta no onze titular) não tinham como suster a maior posse e força do miolo contrário. Jovane Cabral – regressou após lesão – ainda tentava dar algumas sapatadas no jogo leonino, mas acabou quase sempre bem anulado pelos defesas do Moreirense. Logo a abrir ficou a pedir falta de João Aurélio, num lance polémico.A equipa minhota levava sempre algum perigo no futebol aéreo e foi mesmo num lance acrobático de Filipe Soares que o nulo quase ficava desfeito. A nota máxima só não foi dada por a bicicleta sair um pouco por cima da baliza de Luís Maximiano.O Sporting, à passagem da meia hora de jogo, conseguiu equilibrar as operações. Só por uma vez esteve perto de marcar, mas a cabeçada de Coates –no único remate enquadrado com a baliza de Pasinato – saiu por cima. Fraco para um leão que nas últimas quatro jornadas tinha marcado oito golos. Rúben Amorim saiu para o intervalo visivelmente irritado com a prestação dos jogadores.A palestra não resultou e o encontro recomeçou na mesma toada, com o Moreirense por cima e o Sporting sem velocidade. Aos 51’, Halliche acabou expulso, Amorim mudou e o Sporting passou a criar mais problemas à defesa do Moreirense. Neste período surgiu o remate mais perigoso à baliza dos minhotos, por Sporar (infeliz), mas Pasinato defendeu. A fechar os leões ficaram a reclamar novo penálti por falta de Djavan sobre Coates.Positivo para Amorim apenas o registo sem derrotas desde que assumiu o Sporting. De resto, poucas razões para sorrir num leão lento e sem garra.Maximiano – Limitou-se a ser um espectador - viu da 1ª fila o melhor lance até ao intervalo: o remate acrobático de Filipe Soares por cima.Luís Neto – Não comprometeu no regresso à titularidade, quatro meses depois.Coates – Bem colocado, cabeceou por cima aos 37’ após um canto na única oportunidade da equipa no 1º tempo. Quase arrancava um penálti nos descontos.Borja – Sem falhas comprometedoras. Pedia-se que ajudasse mais na saída de bola.Ristovski – Atabalhoado nalguns lances. Pouco assertivo no apoio ao ataque.Battaglia – Percebe-se porque não era titular há mais de um mês. Muito preso de movimentos, foi uma nulidade na construção de jogo.Matheus Nunes – Sentiu a ausência de Wendel. Demasiado faltoso em lances sem qualquer necessidade.Acuña – Voltou de lesão e demonstrou menos intensidade do que o habitual.Gonzalo Plata – A melhor ação no jogo foi a expulsão arrancada a Halliche.Sporar – Andou perdido na primeira parte, tanto vítima do mau jogo da equipa como réu. Teve dois ameaços após o intervalo, mas desperdiçou.Wendel – Beneficiou da vantagem numérica e empurrou a equipa para a frente. Teve uma boa oportunidade aos 84’ mas rematou fraco.Jovane Cabral - Desta vez não descobriu o caminho para o golo, mas foi ele quem mais tentou que a nau sportinguista chegasse a bom porto. Foi o único a acelerar o jogo, em jogadas individuais, mas esteve sempre desacompanhado.Nuno Mendes – Deu largura à equipa e tentou vários cruzamentos, alguns perigosos.Joelson – Teve mais de 20 minutos em campo mas mostrou pouco.O central Zouhair Feddal está muito próximo de ser reforço dos leões para a nova temporada. O jogador marroquino, de 30 anos, tem contrato com o Bétis por mais uma época, mas os sevilhanos admitem vendê-lo por um valor a rondar os três milhões de euros. Feddal é o preferido para substituir Mathieu, que se retirou do futebol depois de contrair uma lesão no joelho direito. O defesa também já terá manifestado a vontade de rumar para Alvalade, para poder jogar nas competições europeias, mas também para ser aposta com mais regularidade. Esta temporada, o internacional marroquino esteve em 16 dos 37 jogos oficiais disputados pelo Bétis. Feddal, que está há três épocas em Sevilha, tem 1,92m e 84 kg.Eduardo Quaresma ficou ontem de fora dos convocados do Sporting por opção técnica de Rúben Amorim. O jovem central, de 18 anos, tinha sido titular nos primeiros cinco jogos após a retoma da Liga. Só não completou os 90 minutos frente ao Belenenses SAD (foi substituído aos 67’).O Moreirense há muito que estava a salvo da descida. Jogou desinibido com um meio-campo robusto, mas com técnica. Mané a destruir e os manos Soares a construir. Até à expulsão equilibraram as forças e mostraram qualidade.Sporar é normalmente um avançado que passa despercebido no jogo, mas, com mais ou menos chances, acaba por marcar. Ontem, em Moreira de Cónegos, teve só uma e não marcou. Pouca bola, pouca entrega. O Sporting precisava de mais.O jogo começou logo com um lance polémico na área do Moreirense. Jovane é tocado por João Aurélio, mas nem o árbitro Tiago Martins nem o VAR assinalaram. Vermelho a Halliche muito forçado. A terminar Coates é agarrado na área. Fraco.A época ainda não começou mas o leão já tem praticamente definida a lista de jogadores do atual plantel que não entram nos planos de Rúben Amorim para 2020/21. Renan, Eduardo Henrique, Neto, Francisco Geraldes e Rosier devem rumar a outras paragens.O Sporting terá contactado o Krasnodar para se inteirar das condições para contratar Wanderson Maciel, avançou a imprensa russa. O extremo de 25 anos está no mercado por 10 milhões de euros, valor que o coloca mais perto de Inglaterra, onde também há clubes interessados. O Everton é um deles.Desde que Rúben Amorim assumiu o comando técnico do Sporting, na 24ª jornada, ontem foi a primeira vez que os leões não marcaram golos. Desde a retoma são 4 vitórias e 2 empates.