Surto gripal agrava-se no V. Setúbal. Jogo frente ao Sporting pode ser adiado

O surto gripal no V. Setúbal agravou-se e mais quatro jogadores estão de baixa, ganhando força a possibilidade de adiamento do jogo de sábado com o Sporting, a contar para a 16ª jornada da Liga NOS.Quarta-feira, os sadinos deram conta dessa hipótese, uma vez que o surto já afetava 75 por cento dos jogadores, que têm estado impedidos de trabalhar normalmente durante a semana. Hoje o problema agravou-se quanto ao número de queixosos. Pelo segundo dia consecutivo, o treino foi cancelado. Esta manhã, o balneário e algumas zonas comuns foram alvo de medidas de esterilização para controlar o surto.Febres, vómitos e diarreia têm sido alguns dos sintomas que estão afetar a equipa, que está longe de estar em boas condições físicas, tal como já tinha garantindo quinta-feira Ricardo Lopes, médico do clube.