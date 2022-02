Tabata e Pepe correm o sério risco de não jogar mais esta temporada por terem agredido dirigentes da equipa adversária na batalha campal após o fim do clássico. O avançado do Sporting empurrou Luís Gonçalves e o defesa do FC Porto pontapeou Hugo Viana.O Conselho de Disciplina (CD) abriu processos disciplinares aos dois jogadores e suspendeu-os preventivamente por dois jogos.