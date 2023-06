Taty Castellanos é o jogador escolhido por Roger Schmidt para figura de cartaz do renovado ataque do Benfica. O CM sabe que a contratação do avançado argentino deverá avançar mal Gonçalo Ramos saia. Apesar da venda milionária de Enzo Fernández em janeiro, pouco mais de metade dos 121 milhões de euros pagos pelo Chelsea deverão contar como mais-valia para as contas da SAD.









