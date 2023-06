Schjelderup e Tengstedt não têm presença assegurada no plantel do Benfica na próxima temporada, sabe o CM. A dupla nórdica, que custou 16 milhões de euros em janeiro, vai fazer a pré-temporada mas só depois de algumas semanas de trabalho Roger Schmidt decidirá o futuro imediato dos jogadores.



Contratados no último mercado de inverno, o dinamarquês e o norueguês não aproveitaram as oportunidades.









