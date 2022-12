"É mais fácil despedir um treinador do que vinte e tal jogadores ou uma estrutura dos clubes. É assim e vai continuar a ser assim. Só no meu caso é que não porque tenho aqui o meu padrinho.” Foi desta forma que Sérgio Conceição, bem-humorado, comentou o recente despedimento de Álvaro Pacheco, técnico do Vizela, contrapondo com a boa relação que tem com o presidente do FC Porto, Pinto da Costa.









