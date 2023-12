Sérgio Conceição ainda não esqueceu a derrota com o Estoril (3-1) que afastou o FC Porto da Taça da Liga. Sinalizou no final do jogo os jogadores e esta sexta-feira voltou a fazê-lo: “Ter contrato com o FC Porto não basta. É preciso jogar à FC Porto e é preciso essa mentalidade.”



O técnico, na antevisão ao encontro de hoje com o Casa Pia, recusou dizer se a dupla sessão de treinos no dia a seguir à derrota foi um castigo aplicado à equipa.









