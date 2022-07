‘Teste inglês’ afina rolo compressor

O Benfica conquistou este domingo o Troféu do Algarve com um triunfo sobre o Fulham, por 5-1, num jogo em que Roger Schmidt aproveitou o adversário inglês para afinar o rolo compressor, com três golos na primeira meia hora.Com apenas uma alteração face à equipa que tinha derrotado o Nice (3-0), com a entrada do guarda-redes Odysseas para o lugar de Helton Leite, o Benfica voltou a apresentar-se num elevado nível. E já se nota o ADN de Roger Schmidt numa equipa que gosta de ter bola, reage rápido à perda e não teme pressionar alto.E a verdade é que precisou apenas de três minutos para se colocar em vantagem. Enzo Fernández recuperou uma bola a meio-campo e abriu para João Mário, que cruzou para Gonçalo Ramos. O jovem avançado falhou o remate mas a bola sobrou para Rafa fazer o 1-0.A equipa soltou-se mais, com Neres, João Mário e Rafa a sobressaírem. Mas foi Gonçalo Ramos que acabou por brilhar mais ao bisar na partida com um golo de cabeça (canto de João Mário) e depois com uma emenda junto da baliza a cruzamento de Rafa.Na segunda metade, Schmidt trocou os dez jogadores de campo. E notou-se uma quebra de rendimento e das rotinas.Mesmo assim, continuou a haver mais Benfica no jogo. Manteve-se a vontade na procura da bola, num esforço coletivo. E isso traduziu-se em mais golos. Yaremchuk correspondeu com a cabeça da melhor forma a um cruzamento de Weigl. O Fulham, de Marco Silva e Palhinha, ainda reduziu por Mitrovic (61’), mas três minutos depois Henrique Araújo fez o 5-1, após um cruzamento de Bah. Bom teste e boa vitória, antes de conhecer esta segunda-feira o adversário na Champions.O jovem avançado marcou dois golos e falhou outros tantos. Esteve bem de cabeça no primeiro e foi oportuno no segundo.Traz velocidade, contemporização e boa posse de bola. Foi ele quem deu a nota artística ao triunfo.Pegou de estaca na equipa. É ele quem recupera a bola no primeiro golo. Ajuda na pressão alta e ainda procura o golo na longa distância.Tem sido um dos agitadores. Este domingo abriu o marcador e construiu grande parte do jogo ofensivo.Não vai facilitar a vida a Gilberto, que também está em alta rotação. Este domingo voltou a subir bem no seu flanco e assistiu Henrique Araújo para o 5-1.