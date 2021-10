Tiago Tomás fez esta quinta-feira tratamento à lesão na coxa direita, mas deve integrar os convocados para a partida de sábado (21h15, Sport TV 1) com o V. Guimarães.O avançado leonino, que falhou os dois últimos treinos dos leões, foi poupado no jogo da Taça da Liga com o Famalicão (triunfo por 2-1), na 3ª feira, por ter sentido dores na coxa direita.