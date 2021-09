A conquista do título nacional por parte do Sporting vai permitir ao presidente Frederico Varandas encaixar 73 500 euros de prémio, 50% do seu salário bruto anual. Os outros membros executivos do Conselho de Administração vão receber 49 mil euros cada. Isto numa altura em que o clube apresentou um resultado negativo de 33 milhões de euros no Relatório e Contas de 2020/21.