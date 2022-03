O Tondela venceu esta quinta-feira o Mafra, em casa, por 3-0 e está muito perto de garantir o apuramento para a final da Taça de Portugal, prevista para o dia 22 de maio.









A equipa do Mafra entrou a todo o gás, mostrando ao adversário que estava ali para jogar de igual para igual. Mas foi o Tondela que criou as duas primeiras grandes oportunidades de golo através dos remates de Tiago Dantas (aos 7’) e Rafael Barbosa (10’) - Renan correspondeu com duas boas defesas.

O jogo continuou equilibrado, mas sempre com o Tondela mais perto da baliza adversária, até que aos 38’, no seguimento de uma transição rápida protagonizada por Bebeto, a bola sobrou para Tiago Dantas, que não teve dificuldade em encostar para a baliza.





No 2º tempo, o jogo disputou-se muito a meio-campo, com as equipas mais interessadas em destruir o jogo adversário do que a criar jogadas. O Tondela dilatou o marcador aos 67’, de cabeça, pelo central espanhol Manu Hernando, após livre de Bebeto. Empolgados, os beirões acabaram por fazer o 3-0 oito minutos depois pelo defesa-esquerdo Neto Borges. A equipa do Mafra ainda marcou um golo por Okitokanjo, que foi anulado pelo VAR por falta. Tondela está muito perto de fazer história.