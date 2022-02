Transferência de jogador do Braga para o Benfica na base das buscas realizadas hoje

Vários negócios do Braga com o Benfica estão sob suspeita e na base das buscas efetuadas esta terça-feira Segundo apurou a, um dos negócios que está sob investigação é a transferência de Lima para o Benfica em 2012. Cerca de 600 mil euros desse negócio saíram dos cofres do Benfica diretamente para uma conta de António Salvador no Brasil.Além destes valores que envolvem o presidente do Braga e o Benfica, a ligação do empresário Bruno Macedo aos dois clubes também está em investigação. De recordar que Bruno Macedo é um dos arguidos no processo Cartão Vermelho.