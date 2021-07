Transferência mistério no FC Porto: Venda de Fábio Silva na mira das autoridades

O negócio de Fábio Silva, vendido ao Wolverhampton, em 2020, por 40 milhões de euros, está na mira das autoridades. Ministério Público e Autoridade Tributária querem perceber o fluxo de comissões pagas pelo FC Porto - sete milhões foram para a Gestifute, três milhões para a empresa STV, do pai do jogador - e o motivo, depois, de Pedro Pinho, através da empresa PP Sports, ter cobrado mais de meio milhão de euros, precisamente à empresa de Jorge Mendes e não ao FC Porto.Mas há mais: feitas as contas, o FC Porto devia ter tido um encaixe financeiro de 30 milhões, o que não aconteceu. O último Relatório e Contas dos azuis-e-brancos dá conta de que a alienação dos direitos de inscrição desportiva do jogador Fábio Silva gerou uma mais-valia de 25 057 457 euros. Disse então o FC Porto que afinal os custos, comunicados à CMVM como de dez milhões, tinham sido superiores. Perfaziam 14 942 543 euros e eram relativos não só aos serviços de intermediação, como também ao valor líquido contabilístico do passe à data da alienação e o efeito de atualização. Não explicaram exatamente que custos adicionais eram estes.