Treinador do Boavista diz que equipa tem "obrigação de lutar pela vitória" frente ao Benfica

O treinador do Boavista garantiu, este sábado, que a equipa vai ao Estádio da Luz, defrontar o Benfica na sexta jornada da I Liga de futebol, com a "obrigação de lutar pela vitória".

João Pedro Sousa quer apresentar um "Boavista forte e corajoso", no entanto salienta as dificuldades que poderá encontrar no adversário.

"A minha perspetiva para este jogo é claramente ter um Boavista forte, corajoso e muito ambicioso. Por sua vez, também vamos encontrar um adversário forte, com um ciclo muito positivo de resultados e de exibições. Mas nós olhamos muito para o nosso trabalho, para o que estamos a fazer. O foco continua aí. Muita ambição para tentar ganhar o jogo", começou por dizer o técnico em conferência de imprensa de antevisão da partida de segunda-feira com o Benfica.