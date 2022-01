Nélson Veríssimo está a preparar-se para lançar Darwin e Gonçalo Ramos como a dupla atacante de referência no Benfica. Ao que o Correio da Manhã apurou, o técnico entende que a combinação do uruguaio com o português é a que melhor favorece a equipa quer a atacar, quer a defender.Nos dois jogos como treinador principal dos encarnados, Veríssimo apostou sempre em Gonçalo Ramos a titular.