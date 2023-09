Quatro jogadores da formação do Real Madrid detidos por gravar e partilhar vídeos sexuais de uma menor

Quatro jogadores da formação do Real Madrid foram detidos por um alegado caso de cariz sexual, segundo informações do jornal espanhol El Confidencial citadas pela Marca.Não há jogadores da equipa principal envolvidos, de acordo com o As.Os detidos pertencem à filial dos 'merengues' e à equipa de reservas.A mãe de uma menor denunciou no dia 6 de setembro que um dos detidos gravou e divulgou um vídeo sexual com a sua filha. Segundo o relato da mãe, os factos ocorreram em Mogán, nas Canárias.Em comunicado citado pelo As, o clube espanhol anunciou "que tomou conhecimento de que um jogador do Castilla e três jogadores do Real Madrid C prestaram depoimento à Guarda Civil em relação a uma denúncia pela suposta divulgação de um vídeo privado no WhatsApp"."Quando o clube tiver conhecimento detalhado dos factos, adotará as medidas cabíveis", vincou o Real Madrid.Os jovens foram detidos na manhã desta quinta-feira no centro de treinos em Valdebebas e transferidos para instalações da polícia, para esta dar seguimento às diligências da investigação.