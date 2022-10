Pinheiro e Cabral terão usado outros emails (João Viatodos e Eva Mendes, respetivamente). Cabral negou que tivesse participado nas conversas, que não recorreu ao alter ego Eva Mendes e esclareceu que não enviou os emails relacionados com o Benfica. Justificou-se com o facto de o seu computador ter sido pirateado. Admitiu, porém, que ‘João Viatodos’ poderia ser Pinheiro, que é natural desta freguesia do município de Barcelos.



Francisco J. Marques pediu e o tribunal aceitou. João Pinheiro vai ser chamado a depor no julgamento do caso da divulgação dos emails do Benfica. Considerado um dos melhores árbitros portugueses - apitou o clássico da passada sexta-feira em que o Benfica venceu 1-0 o FC Porto no Dragão -, terá sido apanhado numa troca de emails em que pede a Nuno Cabral, ex-delegado da Liga, que faça a ponte com Paulo Gonçalves, então diretor jurídico do Benfica, para rever a nota (2,3, negativa) que lhe tinha sido atribuída no jogo Moreirense-Belenenses (2-3), em 2016.Pinheiro e Cabral terão usado outros emails (João Viatodos e Eva Mendes, respetivamente). Cabral negou que tivesse participado nas conversas, que não recorreu ao alter ego Eva Mendes e esclareceu que não enviou os emails relacionados com o Benfica. Justificou-se com o facto de o seu computador ter sido pirateado. Admitiu, porém, que ‘João Viatodos’ poderia ser Pinheiro, que é natural desta freguesia do município de Barcelos.

Em 2017, o Porto Canal divulgou outros emails em que Cabral envia a Paulo Gonçalves relatórios sobre os árbitros dos jogos do Benfica. O ex-delegado da Liga admitiu a oferta de bilhetes para jogos fora do País, mas recusou qualquer promiscuidade.





Na mesma sessão, Pedro Guerra, ex-colaborador do Benfica, criticou as “fantasias” e “mentiras” de J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto e um dos arguidos do julgamento que está a decorrer no Campus de Justiça, em Lisboa. O juiz, irritado, interrompeu-o várias vezes para o lembrar de que não estava ali como comentador desportivo. “O senhor ouve as perguntas e responde. Não está na televisão. (...) Você aqui não alerta ninguém”, disse.