Tribunal espanhol mantém Dani Alves em prisão preventiva

A juíza tribunal de Barcelona, em Espanha, comunicou esta terça-feira a decisão de manter em prisão preventiva o futebolista Dani Alves, sem direito ao pagamento de fiança. O jogador vai assim continuar preso, após ter sido acusado de violar uma jovem, de 23 anos, nas casas de banho da discoteca Sutton, durante a madrugada de 31 de dezembro de 2022.De acordo com o jornal La Vanguardia, a juíza ignorou o pedido de libertação apresentado há 15 dias pelo advogado do brasileiro, que apresentou um relatório de 200 páginas acompanhado de um vídeo em que comparava o depoimento da vítima e dos seus acompanhantes com as imagens das câmaras de segurança da discoteca. As imagens mostram que o atleta não se encontrava na casa de banho quando a alegada vítima entrou. O vídeo filmado pelas câmaras de segurança mostram umas sapatilhas e uma t-shirt brancas, com as quais o jogador se apresentava naquele dia, à entrada da casa de banho, onde é possível ver que os dois trocaram contacto visual, tese esta sempre defendida pela alegada vítima que afirmou ter reentrado no espaço por insistência de Dani Alves.O futebolista admitiu recentemente ter mantido relações sexuais com a jovem, mas assegurou que tudo aconteceu de forma consentida.