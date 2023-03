Tribunal italiano suspende castigo de José Mourinho na Serie A

O técnico português José Mourinho vai poder comandar a Roma no duelo de domingo com Juventus, da Liga italiana de futebol, depois do Tribunal Desportivo de Recurso ter suspendido o castigo de dois jogos imposto pela Serie A.

Em comunicado, o tribunal explicou que a sua decisão baseou-se no facto de estar em curso uma investigação da Federação Italiana de Futebol (FIGC) para apurar o que aconteceu entre Mourinho e o quatro árbitro na partida entre a Roma e Cremonese, em que o técnico acabou expulso durante a derrota dos romanos (2-1).

Por causa do jogo em Cremona, o Comité Disciplinar puniu o treinador de 60 anos com dois jogos de castigo e uma multa de 10 mil euros, situação que fica agora suspensa até que termine o inquérito da federação.

O caso vai ser analisado pelo organismo na próxima sexta-feira, dia 10 de março.

No encontro da 24.ª jornada, e de acordo com o relatório do árbitro da partida, Mourinho foi expulso no arranque da segunda parte por palavras "ofensivas" utilizadas na direção do quarto árbitro, tendo, no final do encontro, entrado no balneário da equipa de arbitragem, proferindo "novas palavras injuriosas".

No final do jogo com a Cremonese, Mourinho explicou que respondeu às "provocações e às palavras ofensivas" do quarto árbitro, Marco Serra, sendo que, no dia seguinte, a imprensa desportiva italiana confirmou que, realmente, esse membro da equipa de arbitragem ofendeu o treinador português.

"Vou procurar aconselhamento jurídico. É uma situação nova", disse Mourinho em conferência de imprensa, após o jogo em Cremona.

A Roma, que conta também com o guarda-redes internacional português Rui Patrício, segue no quinto posto da Serie A, com 44 pontos, enquanto a Cremonese, que somou apenas a primeira vitória da temporada, é penúltima, com 12.