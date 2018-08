Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal rejeita recurso de José Eduardo Moniz

Vice-presidente do Benfica foi condenado a 45 dias de suspensão e a uma multa no valor de 2.870 euros.

16:55

O Tribunal Arbitral do Desporto rejeitou o recurso apresentado por José Eduardo Moniz, mantendo o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF que em maio deste ano condenou o vice-presidente do Benfica a 45 dias de suspensão e a uma multa no valor de 2.870 euros.



Em causa estavam declarações de Moniz sobre a arbitragem de João Capela no Tondela-Sporting e os minutos de tempo de compensação que deu, bem como as decisões de Luís Ferreira no Estoril-FC Porto. O dirigente encarnado afirmou que "nem no tempo do Apito Dourado existe memória de uma semana tão negativa e com decisões tão escandalosas com reflexos diretos nos resultados como esta semana", o que o Tribunal considerou ter uma "carga ofensiva inequívoca".



Assim, e por unanimidade, além de julgar improcedente o recurso, o Tribunal condenou Moniz a pagar as custas num total superior a seis mil euros.