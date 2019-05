Trincão lança Portugal para o triunfo no jogo de estreia do Mundial de sub-20

Um golo de Trincão (7’) lançou a seleção portuguesa para um triunfo sobre a Coreia do Sul no jogo de estreia do Mundial de sub-20 que decorre na PolóniaOs coreanos surpreenderam nos minutos iniciais pela velocidade que impuseram no jogo, embora sem criar lances de verdadeiro perigo. No entanto, foi numa jogada de contra-ataque que os pupilos de Hélio Sousa conseguiram colocar-se em vantagem.Uma recuperação de bola junto à grande área e um passe de Jota a rasgar a defesa coreana isolando Trincão. O extremo do Sp. Braga arrancou e não hesitou perante o guarda-redes, fazendo o 1-0.A vantagem madrugadora fazia adivinhar uma tarde fácil para a equipa portuguesa, mas não foi isso que aconteceu.Houve efetivamente um domínio maior de Portugal, mas os coreanos chegaram a causar alguns calafrios.Portugal esteve perto do golo por Trincão e por Rafael Leão, este último com um vistoso pontapé de bicicleta, que passou a centímetros do poste.Os coreanos foram acreditando que podiam pontuar e subiram no terreno e terminaram mesmo a partida por cima, dispondo de várias ocasiões para empatar a partida. Valeu o guarda-redes João Virgínia.No outro jogo do Grupo F, a Argentina defrontou a África do Sul e goleou por 5-2.A seleção portuguesa volta a jogar na terça-feira frente aos argentinos, também em Bielsko-Biala.