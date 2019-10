Triunfo suado frente ao Lyon na Liga dos Campeões anima o Estádio da Luz

Um brinde do guarda-redes português do Lyon, Anthony Lopes, aproveitado por Pizzi, permitiu esta quarta-feira ao Benfica somar a primeira vitória (2-1) na Liga dos Campeões, relançando a esperança no apuramento.Bruno Lage manteve-se fiel às suas ideias e a vitória não foi fácil. O Benfica continua a demonstrar uma grande dependência de Rafa e tem enormes oscilações no jogo. Não está confortável a jogar em casa.E esta quarta-feira tinha tudo para oferecer aos benfiquistas uma grande noite europeia frente a um Lyon que atravessa uma crise de identidade e está longe do fulgor de outros anos.Rafa pegou na batuta, jogou, fez jogar e marcou um golo logo aos quatro minutos. Uma jogada de insistência de Gedson, com Cervi a dar para Rafa colocar as águias em vantagem.O Benfica entrou então no seu melhor período. Mas Seferovic mostrou-se perdulário. Quatro ocasiões e todas falhadas. Numa delas, o remate cruzado saiu mesmo pela linha lateral...Os laterais Tomás Tavares e Grimaldo conseguiam anular as ofensivas dos franceses. Sempre em esforço e sem perigo.Bruno Lage perdeu Rafa (20’) por lesão e a equipa ficou sem a sua fonte de criatividade. O trauma das últimas presenças europeias e a necessidade de uma vitória para apaziguar os adeptos, que se têm servido dos insucessos na Champions para atacar o presidente Luís Filipe Vieira, fizeram a equipa encolher-se na defesa de um pecúlio tão pequeno.Na segunda parte, as águias baixaram linhas. Deixaram de pressionar e foram-se encostando à sua baliza na defesa do golo que dava esperanças de uma vitória que há muito fugia.O Lyon cheirou o medo. Sentiu o tremelicar das águias e a lentidão de leitura do jogo de Lage. A equipa precisava de um meio-campo mais forte e mais fresco.Os franceses acreditaram que podiam dar a volta ao marcador. Ferro tem dois cortes arriscados dentro da área e num deles a bola ressaltou para a trave. A Luz pressentia o golo do empate e começava a assobiar. Jogadores e Lage eram os visados. E o golo surgiu pelo melhor dos franceses, Depay, que surgiu no segundo poste.Mas quem tem Pizzi, tem talento. Andou apagado, mas em apenas um minuto mudou o jogo. Primeiro com uma bomba ao poste e depois não fez cerimónia numa oferta de Anthony Lopes para o 2-1. Um triunfo que acendeu a esperança e calou os assobios na Luz.Rafa teve uma entrada demolidora na partida. Agitou o jogo e marcou o golo na primeira oportunidade (4’). Foi o mais desequilibrador e um dos mais batalhadores. Num desses duelos, lesionou-se na virilha e está em dúvida para o jogo em Tondela.O guarda-redes português do Lyon ofereceu o golo da vitória a Pizzi, ao tentar uma reposição de bola rápida para a zona central do terreno. A experiência de Pizzi foi determinante e rematou de primeira para o 2-1. Anthony Lopes deu o brinde.Arbitragem segura e sem casos, apesar de decisões difíceis. Bem no capítulo disciplinar, apesar de algumas entradas viris, e no ajuizamento dos foras de jogo. Decisão correta na validação do golo do Lyon, pois Depay estava em posição regular.Foi uma vitória arrancada a ferros. Foi um golo que ninguém estava à espera, num lance algo caricato, mas o mais importante é que vencemos", afirmou Gedson Fernandes, médio do Benfica."Golo é caído do céu? É indiferente. Marcámos de forma fantástica. Se for em Inglaterra é um grande golo. É um grande golo do Pizzi em qualquer lado", referiu esta quarta-feira Bruno Lage, treinador do Benfica, sobre o remate certeiro do médio, aos 86’, que deu a vitória. "Fizemos uma grande primeira parte e podíamos ter conseguido outro resultado", acrescentou.– Sempre atento mas com pouco trabalho. Sem culpas no golo e uma grande defesa para a fotografia.– Está mais crescido, maduro e, acima de tudo, mais confiante.– Um corte de cabeça que quase o deixou KO. Um guerreiro.– Dois cortes arriscados dentro da área, mas feitos com sucesso e ‘limpinhos’.– Boa primeira parte com arrancadas a desequilibrarem.– Consistente e importante na recuperação da bola no meio-campo.– Marca o ritmo da pressão do Benfica. Boa visão de jogo e passes a rasgar.– Da sorte ao azar. Marcou um golo logo aos quatro minutos e agitou o jogo. Saiu lesionado.– Apareceu no apoio a Seferovic, mas faltou ter um pouco de ritmo.– Boa primeira parte, foi desaparecendo na segunda. Assistiu Rafa no golo.– Ocasiões de golo não faltaram. O que faltou foi o instinto matador do suíço. Mesmo à frente da baliza consegue complicar e... falhar.– Justifica um lugar no onze. Trouxe velocidade e atitude ao Benfica– Muito apagado e desmotivado. O fardo dos 20 milhões de euros que custou é muito pesado.Andou apagado, mas bastou um minuto para mudar o jogo. Primeiro com um remate ao poste e depois com um golão no brinde de Anthony Lopes. Classe e 2,7 milhões de euros para o Benfica.