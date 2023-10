David com Golias na Pedreira. Este poderia ser o cartaz de promoção do jogo desta terça-feira no Estádio Municipal de Braga, entre o Sp. Braga e o Real Madrid, referente à 3.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Frente a frente irão estar duas equipas de realidades completamente diferentes, ou não fosse a equipa espanhola a recordista, e por larga margem, de conquistas da mais prestigiada prova de clubes do futebol europeu, 14.









