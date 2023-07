Ugarte confirmado como reforço do PSG

O PSG oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Manuel Ugarte ao Sporting, num contrato válido até junho de 2028. Em comunicado enviado à CMVM, o Sporting explica os valores da operação."A Sporting SAD receberá o montante fixo de €60.000.000 (sessenta milhões de euros), sendo o valor correspondente ao mecanismo de solidariedade integralmente suportado pelo Paris Saint-Germain em acréscimo ao preço da transferência. Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a €4.600.000 (quatro milhões e seiscentos mil euros)", pode ler-se no comunicado enviado à CMVM.Internacional pelo Uruguai em oito ocasiões, Ugarte deixa assim os leões - numa saída que, de resto, já era anunciada - ao fim de duas temporadas, nas quais disputou 85 jogos, contribuindo com um golo e três assistências.Ugarte parte assim para a terceira experiência na carreira num país diferente, depois de se ter formado no Uruguai, no Fénix, e de ter rumado a Portugal em 2021, onde representou o Famalicão antes de se transferir para o Sporting.Aos 22 anos, e tal como assumiu em declarações aantes de partir para Paris na quarta-feira, Ugarte tem o objetivo de conquistar a Liga dos Campeões ao serviço do PSG Nos parisienses, Ugarte irá vestir a camisola número '4', que pertencia a Sergio Ramos.