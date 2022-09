O Sporting só admite a venda de Ugarte por um valor a rondar os 30 milhões de euros, depois de revelado o interesse do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, no médio leonino, apurou o Correio da Manhã.



Segundo a imprensa turca, a equipa do técnico português vai iniciar um conjunto de observações ao uruguaio, começando já hoje no Uruguai-Irão, partida particular que será realizada na Áustria.









