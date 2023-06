O Sporting está acenar com um ordenado na ordem de um milhão de euros líquidos por época para convencer Gyokeres a mudar-se para Portugal, apurou o CM.



O avançado sueco ganha no Coventry pouco mais de 280 mil euros anuais, verba que aumentará substancialmente com uma mudança para Alvalade. O sueco terá assim um vencimento na idêntico ao de Paulinho.









