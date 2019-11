Em 16 finais esta foi a 17.ª final que tive na minha carreira. Ganhei 17 e perdi 10".



Jorge Jesus teve este sábado um dia marcante após ter conquistado a Taça Libertadores com o seu Flamengo. O treinador português sofreu, celebrou e desdobrou-se em entrevistas, mas houve uma que se destacou.A entrevista do técnico à Fox Sports está a correr o mundo devido a uma gafe matemática do técnico que diz: "

As imagens das contas - erradas - de Jorge Jesus acabaram por se tornar virais.