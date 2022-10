V. Guimarães arrumou o Canelas em jogo para a Taça de Portugal

O V. Guimarães foi ao terreno do Canelas 2010 (Liga 3) vencer sem dificuldade em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Michael Johnston esteve em destaque ao bisar.O capitão André André abriu o marcador de penálti aos 23’, num lance em que Chico Sousa viu o cartão vermelho direto. Ainda antes do intervalo, o escocês Johnston bisou, aos 26 e 40 minutos. Samu estabeleceu o resultado final, aos 45+2’, com o golo da equipa da casa.Após o descanso, o Canelas ainda teve boa chance para reduzir, contudo, Kibe permitiu a defesa de Celton Biai, ontem titular. Os minhotos, a jogar com mais um, ainda tiveram algumas chances mas o marcador não mais mexeu.No início da partida, os jogadores do Canelas ofereceram camisolas aos adeptos com o patrocínio dos Super Dragões. Fernando Madureira, chefe da claque do FC Porto, tem forte ligação com o clube de Gaia.