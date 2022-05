V. Guimarães cede na luta europeia

Obrigado a ganhar para continuar a alimentar a luta pelo 5º lugar, o V. Guimarães cedeu e empatou este domingo em casa com o Santa Clara (1-1). A equipa dos Açores foi claramente melhor na primeira meia hora. Lincoln ameaçou aos 13’ e, pouco depois, Tagawa marcou mesmo, mas o golo viria a ser anulado pelo VAR (fora de jogo de 10 centímetros). O Vitória sentiu o perigo e aos 32’, na sua primeira oportunidade, não desperdiçou: o excelente cruzamento de Rafa Soares foi correspondido, de cabeça, por Estupiñán.



O 2º tempo foi diferente para pior. O Santa Clara empatou aos 55’, num penálti convertido por Allano depois de Hugo Silva ter confirmado, através do visionamento das imagens, um braço na bola de Mumin. O resto do jogo foi feito de ataque do Vitória, mas quase sempre sem critério, pelo que a equipa de Pepa praticamente não criou oportunidades para chegar de novo à vantagem, diante de um Santa Clara que cedo se percebeu estar satisfeito com o empate alcançado.

